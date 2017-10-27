Уральский бард Александр Новиков подал в суд на «Первый канал»

Екатеринбург, , 13:09 — REGNUM Известный уральский бард и художественный руководитель Уральского государственного театра эстрады Александр Новиков подал исковое заявление в суд о защите чести и достоинства. Возмещение морального вреда он намерен взыскать с «Первого канала» телевидения России, передаёт ИА REGNUM.

«26 октября в Останкинский суд города Москва я подал заявление о защите чести и достоинства, и компенсации морального вреда в размере 1 млн евро в отношении программы Первого канала «Пусть говорят». Содержание программы и поведение её ведущего Д. Борисова носит откровенно хамский и клеветнический характер. Целью программы было очернение меня лично, искажение фактов моей биографии и причинение морального вреда мне и моим близким», — сообщил Александр Новиков на своей странице в социальной сети Facebook.

Речь идёт о передаче «Пусть говорят», которая вышла на «Первом канале» 20 сентября и была посвящена конфликту вокруг екатеринбургского долгостроя «Бухта Квинс». По его мнению, в передаче была использована видеозапись из зала суда, в которой отдельная фраза барда была вырвана из контекста. В исковом заявлении, скан которого Александр Новиков также опубликовал он подробно пояснил суть претензии. По мнению худрука Уральского государственного театра эстрады «Первый канал» обязан принести ему публичные извинения и компенсировать нанесенный моральный вред.

Как сообщало ИА REGNUM, строительство «Бухты Квинс» на берегу озера Шарташ в Екатеринбурге началось в 2008 году, для чего были привлечены средства пайщиков и компании соучредителем которой выступал Александр Новиков. Объект планировалось сдать в 2012 году, но в 2011 году работы прекратились из-за нехватки средств.

Пайщики, которые посчитали себя обманутыми, стали писать в различные инстанции, требуя обратить внимание на проблему. Также они устраивали акции протеста. Люди выходили на пикеты и митинги, дело доходило даже до голодовок.

В итоге была организована прокурорская проверка, по итогам которой полиция возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве. Долгое время дело оставалось бесфигурантным и только в конце 2016 года обвинения были предъявлены Александру Новикову и его бизнес-партнёру, который ранее занимал пост заместителя министра экономики Свердловской области.

Сначала они были помещены судом под домашний арест, но вскоре суд смягчил меру пресечения на подписку о невыезде. После этого Александр Новиков отправился в ОАЭ к знакомому, который впоследствии согласился инвестировать строительство «Бухты Квинс». Также бард предложил пайщикам долгостроя выкупить их паи, если они не намерены ожидать завершения строительства. Несколько человек так и сделали.

В начале 2017 года по ходатайству прокуратуры уголовное дело было передано в следственное управление СКР по Свердловской области. Вскоре Александру Новикову и его бизнес-партнёру были предъявлены окончательные обвинения, а расследование уголовного дела было завершено осенью и передано в суд для рассмотрения по существу.

Тем временем строительство было полностью завершено, и пайщики получили свои квартиры, но для их юридического оформления необходимо снять арест с земельного участка, на котором расположен дом. Александр Новиков ходатайствовал в региональный СКР о снятии ареста именно с этого участка, для передачи прав собственности пайщикам. В СКР отказали.

Тогда бард обратился с исковым заявлением в Ленинский районный суд Екатеринбурга пояснив в жалобе, что объект незавершенного строительства, явившейся основанием к возбуждению уголовного дела, в настоящий момент достроен, что соответствует представленным суду документам, однако для его передачи пайщикам-потерпевшим по уголовному делу необходимо снять ограничение в виде ареста на земельный участок, на котором расположен указанный объект.

«Поскольку обжалуемое постановление является немотивированным и в силу этого незаконным, жалоба заявителя Новикова А.В. подлежит удовлетворению», — сообщается в постановлении и далее суд обязал руководителей второго отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СКР по Свердловской области устранить допущенные нарушения.

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