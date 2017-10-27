Югра: истязания девочки из Таджикистана вылились в два уголовных дела

Сургут, Югра, , 13:02 — REGNUM В Югре органы следствия СКР возбудили два уголовных дела по факту обнаружения в одной из квартир Сургута юной гражданки Таджикистана, которую родственники держали взаперти два года. Девочка признана потерпевшей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

Напомним, в Сургуте полицейские освободили из заточения 12-летнюю девочку из Таджикистана после сигнала бдительных соседей, которым показалось, что в квартире через стенку живет страдающий ребенок — днем слышен плач, кто-то скребется.

Выяснилось, что ребенка вывезли из Таджикистана в Сургут в сентябре 2015 года родственники и в течение двух лет держали взаперти. Ребенка пришлось срочно госпитализировать — тело было в ожогах, врачи обнаружили застарелые переломы, синяки. Девочка не социализирована, нигде не училась, но говорит по-русски. Ее отец где-то в России на заработках, а мама осталась дома в Таджикистане с шестью детьми.

Как передает «Сургутская трибуна», девочку навестил в больнице председатель таджикского национально-культурного центра «Вахдат» Файзулло Аминов и пообещал содействие в отправке ребенка на родину.

«У ребенка были какие-то болячки, и двоюродная сестра лечила их народными методами, не вызывая врачей, потому что девочка не имеет российского полиса. Такое лечение не сработало, и у ребенка остались ожоги», — поясняет состояние юной землячки Файзулло Аминов.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»). А также следователи на основании судебно-медицинской экспертизы установили, что телесные повреждения наносились девочке на протяжении длительного времени. Принято решение о возбуждении еще одного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание, совершенное в отношении заведомо несовершеннолетнего лица»). Уголовные дела объединены в одно производство.

И хотя родственники девочки не признают свою вину, следствие проверяет условия проживания ребенка, каким образом юная гражданка Таджикистана попала на территорию ХМАО, и дадут правовую оценку действиям лиц, которые привезли ее в Россию.

Читайте ранее в этом сюжете: В Югре два года незаконно удерживали девочку из Таджикистана