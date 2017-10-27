В Закарпатской области неизвестные взорвали машину

Киев, , 12:50 — REGNUM Ручной дистанционной гранатой РГД взорвали 27 октября автомобиль в городе Виноградов Закарпатской области, сообщает пресс-служба областной нацполиции.

Согласно сообщению, автомобиль Hyundai Santa Fe был в ночь на 27 октября поврежден неизвестными. Муж женщины, которая являлась владельцем автомобиля, услышал громкий звук, похожий на взрыв. После того, как мужчина удостоверился в сильных повреждениях автомобиля, житель Виноградова вызвал полицию.

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Отмечается, что, по данным предварительного осмотра, взрыв был вызван гранатой РГД. В результате взрыва никто не пострадал. Пока что причастных к преступлению не обнаружили, ведется следствие. По факту хулиганства с применением оружия было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 296 УК Украины.

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Напомним, ранее в Киеве произошел взрыв мопеда через дистанционный взрыватель. В результате двое человек погиби, еще пятеро пострадали, включая депутата Верховной рады Игоря Мосийчука. По данным следствия, возможно, взрыв был терактом с целью убийства депутата. Одной из первых версий Киева стало участие «российских спецслужб» в теракте.

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