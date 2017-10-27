Пропавший в заполярье вертолет Ми-8 возвращался с плановых наблюдений

Осло, , 12:24 — REGNUM На борту пропавшего в заполярье российского вертолета Ми-8 работала научная группа, которая проводила серию плановых гидрологических наблюдений, сообщила 27 октября пресс-служба российского НИИ Арктики и Антарктики.

«Научная группа возвращалась из посёлка Пирамида, расположенного в 78 км от конечного пункта полёта — пос. Баренцбурга, после выполнения плановой серии гидрологических наблюдений и отбора проб в рамках программы экологических исследований», — сказано в заявлении.

Из восьми человек, находившихся на борту вертолета, трое являются научными сотрудниками ФГБУ «ААНИИ» Росгидромета. Они выполняли работы в рамках Российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген.

В настоящий момент в районе, где с вертолетом была утрачена связь, организованы поисковые работы. Штаб спасательной операции расположен на борту судна Губернатора Шпицбергена.

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Напомним, 26 октября в 16:10 с вертолётом Ми-8, принадлежащем Государственному тресту «Арктикуголь» исчезла связь. Вертолет упал в море в двух километрах от вертодрома в Баренцбурге, на месте предполагаемого падения было организованы поисковые работы.

Ранее в ходе поисково-спасательной операции в предполагаемом месте крушения российского вертолета Ми-8 были обнаружены воздушные пузыри, что может быть признаком нахождения на дне обломков вертолета.

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