Сотрудники российской экспедиции на Шпицбергене участвуют в поиске Ми-8

Санкт-Петербург, , 12:05 — REGNUM Восемь сотрудников Российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген (РАЭ-Ш), находящиеся в поселке Баренцбург, привлечены к поисковым работам в связи с исчезновением вертолета Ми-8, на борту которого в качестве пассажиров находились трое их коллег. Об этом сегодня, 27 октября, сообщили в НИИ Арктики и Антарктики (ААНИИ) Росгидромета, сотрудники которого работают в составе РАЭ-Ш.

Как отмечается, российские полярники на Шпицбергене сейчас отслеживают возможные следы аварии на побережье фиорда.

Напомним, 26 октября около 15:00 по местному времени (16:00 мск) с вертолетом Ми-8 треста «Арктикуголь», летевшем из поселка Пирамида в российский шахтерский поселок Баренцбург, была потеряна связь. На борту вертолета находились пять членов экипажа и трое сотрудников ААНИИ (Санкт-Петербург). В море в районе поисков найдено нефтяное пятно и пузыри воздуха, сообщили 27 октября норвежские спасатели.

В ААНИИ уточнили возраст и должности своих научных сотрудников, которые находились на борту пропавшего вертолета:

Голованов Олег Фёдорович, 1973 г.р., заместитель начальника сезонной экспедиции «Шпицберген — 2017»;

Каулио Максим Валерьевич, 1992 г.р., инженер I категории сезонной экспедиции «Шпицберген — 2017»;

Фатеев Николай Николаевич, 1989 г.р., руководитель химико-аналитической лаборатории РАЭ-Ш.

«Научная группа возвращалась из посёлка Пирамида, расположенного в 78 км от конечного пункта полёта — пос. Баренцбурга, после выполнения плановой серии гидрологических наблюдений и отбора проб в рамках программы экологических исследований», — пояснили в ААНИИ.

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По факту падения Ми-8 Северо-Западное следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц».

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования причин крушения вертолёта Ми-8. Ространснадзор проведёт внеплановую проверку деятельности авиакомпании «Конверс Авиа», которая обслуживала вертолет на Шпицбергене.

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