В Саратовской области разбился дельталет

Саратов, , 12:03 — REGNUM В Саратовской области потерпел аварию сверхлегкий самолет — дельталет. Как сообщили ИА REGNUM в Южном следственном управлении на транспорте СКР, 62-летний лечик при попытке взлететь не справился с управлением и его унесло в сторону от взлетной полосы.

По данным ведомства, ЧП произошло 26 октября около 16:00 поле недалеко от поселка Дубки Саратовского района:

«Летчик получил многочисленные травмы тела и незамедлительно был доставлен в городскую клиническую больницу Саратова. Причина аварии устанавливается. Проведен осмотр места происшествия, опрошены очевидцы произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение».

В результате аварии летчик получил травмы несовместимые с жизнью. Спасти его врачам не удалось. Он скончался 27 октября.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае этого года в Саратовской области самолёт Ан-26 упал с высоты 200 метров при посадке на аэродром авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища в Балашове. На борту Ан-26 находились пять человек. Четырех членов экипажа эвакуировали в военный госпиталь, они получили повреждения различной степени тяжести. Курсант училища скончался от травм. В Минобороны РФ констатировали, что Ан-26 совершил жесткую посадку и загорелся.

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