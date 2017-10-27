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СМИ: В Подмосковье в квартире обнаружили взрывные устройства

Происшествия

В подмосковную больницу поступил молодой человек, которому от взрыва якобы оторвало палец и повредило глаз

СМИ: В Подмосковье в квартире обнаружили взрывные устройства
geralt
Взрыв

Железнодорожный, Московская область, 27 октября 2017, 11:04 — REGNUM  В подмосковном Железнодорожном сотрудники правоохранительных органов проверяют сообщения СМИ об обнаружении в одной из квартир самодельных взрывных устройств (СВУ). Об этом РЕН ТВ сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Ранее ряд СМИ сообщил, что в подмосковную больницу поступил молодой человек, которому от взрыва якобы оторвало палец и повредило глаз. В ходе проверки было установлено, что ранение мужчина получил из-за сработавшего неизвестного самодельного устройства.

Сотрудники полиции, прибывшие в квартиру молодого человека, обнаружили неизвестные химические вещества, колбы, а также самодельные взрывные устройства.

Ведется следствие.

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