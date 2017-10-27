В Астрахани продавали детские куртки с фашистской символикой

Астрахань, , 10:44 — REGNUM В Астрахани в одном из торговых центров продавали детские куртки с фашистской символикой, сообщает 26 октября ГТРК Астрахань.

Очевидцы поделились с телеканалом видео, на котором видно, как в павильоне продаются детские куртки, на рукавах которой находится эмблема, похожая на герб Третьего рейха. Судя по голосу за кадром, продавец выразил негативное отношение к новому поступлению одежды.

По данным телеканала, стоят такие куртки около 1,5 тыс. рублей, а Астрахань — не единственный город в России, где можно купить подобный товар. Так, в социальных сетях нередко появляются фотографии одежды с изображением запрещенной символики. При этом ряд экспертов не видят какого-либо тайного умысла в этом, отмечают журналисты.

«Некоторые предприятия Китая клонируют европейские бренды, в том числе когда-то существовавшие. Они не задумываются над тем, что они означают, и не занимаются исследованием этого вопроса», — говорится в сообщении.

В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов изъяли товар из магазина и отправили его на экспертизу, по результатам проверки будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Напомним, закон, устанавливающий уголовную ответственность за реабилитацию нацизма, был принят в России в 2014 году. Так, за изображение фашистской символики, одобрение преступлений нацисткой Германии, а также за распространение ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны, законом предусмотрено до пяти лет лишения свободы.

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