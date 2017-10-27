Убийство жениха накануне свадьбы на Сахалине: к следствию возникают вопросы

Южно-Сахалинск, , 11:26 — REGNUM Волна жестокости захлёстывает регионы Дальнего Востока. Зверское убийство, почти аналогичное убийству чемпиона мира по пауэр-лифтингу Андрея Драчева в Хабаровске, произошло в Южно-Сахалинске. Вечером в людном месте, на глазах у сотен людей группа мужчин насмерть забила парня. Но под стражу заключен только один из них, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном следственном комитете.

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В одном из ночных клубов Южно-Сахалинска, «Дюк», в самый разгар веселья между посетителями — молодыми мужчинами — завязалась ссора. Ссора переросла в традиционное «пойдём, выйдем». В результате 31-летнего жителя островной столицы Геннадия Рудакова начали избивать сначала пятеро мужчин, затем, по словам очевидцев, к ним присоединились еще двое. В какой-то момент в драку вмешались друзья пострадавшего. Они усадили Геннадия в машину и повезли в больницу. Но в медицинском учреждении спасти парня уже не смогли — он умер от полученных травм.

Геннадий Рудаков погиб накануне собственной свадьбы. У его невесты уже было куплено платье, семьи готовились к торжеству.

Бессмысленное, и от того еще более жестокое, убийство вызвало бурную реакцию на Сахалине. Люди писали в социальных сетях о том, что убийцы — военнослужащие, контрактники из дислоцирующейся в Южно-Сахалинске воинской части. Однако позже командование Восточного военного округа официально опровергло данную информацию.

«Слухи о якобы участии в драке военнослужащих войсковой части 35 390 не соответствуют действительности», — привело комментарий пресс-службы Восточного военного округа ИА Сахалин.Инфо.

Главным виновником убийства очевидцы называли некоего Даниила Зуева. О нем же жители островной столицы, несмотря на опровержение официального военного ведомства, по сей день пишут в социальных сетях, что еще непосредственно накануне убийства он служил по контракту.

«В этой истории страшна даже не фигура самого Зуева, с ним все ясно — рано или поздно он бы кого-нибудь все равно замочил, потенциальный убийца. Но больше всего вызывают омерзение те четыре шакала, которые просто ради куража добивали беспомощного человека, уже лежавшего на земле».

«Совершенно верно. Причем, никакой необходимости в этом не было — хорошо подготовленный Зуев и один убил бы человека. Уверен, что эти гады уйдут от ответственности и потом, на пьянках, будут рассказывать таким же, как они, какие они «герои», как ловко «отмазались», — написали жители Южно-Сахалинска в социальных сетях.

Дальше начались странности. Согласно официальной информации, Даниил Зуев, главный подозреваемый в убийстве Геннадия Рудакова, был уволен с военной службы ровно за сутки до совершения преступления. Очень «удачное» совпадение?

А вот четверо его спутников оказались действующими военными. И сегодня проходят по делу почему-то как свидетели.

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Работу правоохранительным органам осложнил еще и тот факт, что избиение происходило вне зоны видеонаблюдения. Исключить в принципе наличие таких зон в местах массового скопления людей, наверное, теперь одна из главных задач и местных правоохранителей, и городских властей?

Сам Даниил Зуев сразу после происшествия бросился в бега. Родственники Геннадия Рудакова через региональные СМИ обратились к жителям города с просьбой помочь найти свидетелей убийства.

С большим трудом им удалось восстановить картину трагедии. Геннадий Рудаков в тот роковой вечер вместе с друзьями и невестой отдыхал в ночном клубе. По словам очевидцев, Геннадий был трезв, когда к нему подошел пьяный Зуев. Свидетели рассказали, что никакого конфликта не было, Зуев просто подошел и потребовал выйти.

Рассказывают, что Зуев и его спутники-военнослужащие все были пьяны. Геннадий Рудаков умел общаться с людьми, он занимал ответственную должность в крупной компании. Но он так и не смог добиться от компании Зуева, чего они от него хотят. Потом его начали избивать.

«Брат кричал: «Что вы делаете, убъёте!». Кричал громко, долго… Но никто не пришел на помощь, никто не вызвал полицию… Я не верю, что никто не слышал крики, не видел ничего… В «Дюке» отдыхали несколько сотен человек, в тот вечер был концерт, было очень много народу», — рассказал брат Геннадия Дмитрий.

Позже выяснится, что даже приятели Зуева, участвовавшие в драке, не смогли объяснить её причин.

Как сообщают региональные СМИ, невеста и друзья лежавшего на земле парня звонили в скорую помощь, в дежурную часть полиции, в реанимацию городской больницы имени Анкудинова. Но нигде не брали трубку. Когда Геннадия привезли в больницу сами друзья, у невесты персонал стал требовать паспорт, хотя девушка умоляла поторопиться, кричала, что в машине умирает человек.

Геннадий умер от кровоизлияния в мозг.

В ночном клубе есть охрана. Но толку от неё не оказалось никакого.

26 октября подозреваемый в убийстве Геннадия Рудакова был доставлен в отделение полиции. Слухи о том, что он явился с повинной, сам, правоохранительные органы быстро опровергли: Зуева искали, нашли и доставили. Ни о какой явке с повинной речи не идет.

Зуеву предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 111. Он заключен под стражу. Остальные участники избиения парня — просто свидетели.

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Сегодня жители Южно-Сахалинска недоумевают: почему по делу проходит только Зуев, как единственный подозреваемый?

«Почему?! Избивали все, добивал Зуев. Но тогда все должны отвечать, просто Зуев — в большей степени! Что это за следствие такое?!», — пишут люди в социальных сетях.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 августа 2017 года в Хабаровске, на улице при большом скоплении народа, был забит насмерть чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев. Его убийцей стал профессиональный спортсмен ММА Анар Аллахверанов. За происходящим наблюдал полицейский, который не предотвратил преступление, он уволен. В отношении его руководителей обещаны самые строгие дисциплинарные меры.

Ранее общественность всей страны была взбудоражена новостями о преступлениях «хабаровских живодерок», которых посетители социальных сетей назвали «хабаровскими потрошительницами». Несовершеннолетние девушки подвергали чудовищным пыткам животных.

Зверское убийство трехлетней девочки, совершенное ее матерью вместе с сожителем, вывело хабаровчан на улицы: на санкционированном митинге люди потребовали применять к убийцам детей высшую меру наказания.