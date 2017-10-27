Нештатная ситуация: самолёт совершил экстренную посадку в Перми

Пермь, , 09:43 — REGNUM В Перми самолёт, который должен был следовать по маршруту Пермь-Москва, совершил вынужденную посадку в аэропорту вылета. В пресс-службе аэропорта Большое Савино отметили, что с пассажирами всё в порядке. От перевозчика (компании «Аэрофлот» пока официального комментария нет, сообщают местные СМИ.

Между тем, в соцсетях пользователи активно обсуждают нештатную ситуацию. Говорят о семи кругах над городом и необходимости этой процедуры для сжигания топлива в целях безопасности. В качестве причины экстренной посадки озвучивается версия о разгерметизации салона:

«Это вынужденная мера. Видимо, при взлёте выявилась серьёзная неполадка, и при посадке для безопасности топливо сжигает»;

«Произошла разгерметизация салона».

Самолёт кружил над городом примерно полтора часа. Как сообщает ТК «РифейПермь», по предварительной информации, после взлёта на борту произошла нештатная ситуация, и пилот принял решение вернуться в аэропорт вылета. По одной из версий, не сработал датчик «герметизация салона», из-за чего Superjet не смог набрать высоту.

Напомним, что чуть более месяца назад в пермском аэропорту пришлось совершить вынужденную посадку иностранному воздушному судну, которое следовало из Пекина в Дюссельдорф. Причиной стала смерть пассажира на борту.

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