Прокуратура: детям погибшего рабочего выплатят 600 тыс. рублей

Лабытнанги, Ямало-Ненецкий АО, , 09:38 — REGNUM Детям утонувшего вахтовика тюменская организация ООО «Реском-Тюмень» выплатит 600 тыс. рублей, 26 октября сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

Рабочий утонул в реке Киселевка при строительстве автозимника. В ходе расследования было установлено, что организация «Реском-Тюмень» с октября согласно проекту должна была вести строительство автозимника Салехард-Надым.

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Стройка была начата, «однако в ноябре заместитель начальника участка на 33−40 км самовольно изменил направление дороги без проведения изыскательских работ, содержащих сведения о наличии водных преград на пути», —констатирует пресс-служба.

В результате лед на реке Киселевка не выдержал веса бульдозера, провалился, и рабочий погиб.

По приговору Лабытнангского городского суда ЯНАО, сообщает ведомство, «заместитель начальник участка был осужден по ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, если это повлекло по неосторожности смерть человека)». Подсудимый получил 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 3 года.

Гражданское дело между детьми погибшего и организацией-работодателем рассмотрено с участием работника прокуратуры Ленинского округа г. Тюмени, так как в соответствии со ст.45 Гражданского процессуального кодекса РФ прокурор вступает в процесс и дает заключение по делам о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью.

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Суд, рассмотрев дело, взыскал с «Реском-Тюмень» в пользу заявителей 600 тыс. рублей в счет возмещения морального вреда.

Напомним, ранее ИА REGNUM проводило статистику Минтруда РФ, согласно цифрам которой, на протяжении последних более чем 10 лет (2005 — 2015 годы) производственный травматизм в России снижается, в том числе снижается количество погибших в результате несчастных случаев на производстве.

«Так, количество несчастных случаев с тяжелыми последствиями (групповых несчастных случаев, несчастных случаев с тяжелым и смертельным исходом) снизилось в 2,7 раза (с 17 229 случаев в 2005 году до 6 316 в 2014 году)», — гласят цифры статистики.

По информации Минтруда, в 2015 году погибло 1 707 работников, что в 2,7 раза ниже показателя 2005 года (4 604 человека).