Уфолог из Канады снял на видео пролет странного объекта сквозь Солнце

Оттава, , 09:38 — REGNUM Исследователь аномальных явлений в космосе астроном Брюс Шварц опубликовал видео пролетающего сквозь Солнце странного объекта, который напоминает планету или огромный неопознанный летающий объект. На видеозаписи, размещенной в сервисе YouTube 23 октября, показано, как объект сначала врезается в Солнце на большой скорости, а затем вылетает из него.

Шварц не дает прямого ответа увиденному. Он лишь подчеркивает, что зафиксированное явление не может быть отделением солнечной плазмы, а существующие ранее съемки указывают на то, что к Солнцу действительно приближался странный объект.

На канале астронома сообщается, что он родом из Канады. В работе Шварц использует электронный телескоп Celestron с фокусным расстоянием 1500 мм и диаметром объектива 14 дюймов. На его покупку и оснащение исследователь космоса потратил более $9000, собранных у подписчиков своего канала.

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Отметим, что достоверность видео нельзя оценить однозначно. Многие из включенных кадров кажутся созданными вручную или обработаны специально для того, чтобы явление было более убедительным.

Ранее исследовательский спутник NASA зафиксировал движение гигантского объекта, который медленно пролетал на фоне Солнца.

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