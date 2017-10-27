Владелец сахалинского краболова Nine Lucky обманул моряков и профсоюз

Южно-Сахалинск, , 09:57 — REGNUM Экипаж ранее брошенной в китайском порту Далянь краболовной шхуны Nine Lucky вернулся домой, но обещанных судовладельцем денег моряки не увидели. В том, что долг фактически погашен, судовладелец уверял и Российский профсоюз моряков, передает корреспондент ИА REGNUM.

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«Нам обещали выплатить долги по зарплате. Мы вернулись домой, но денег не видим. Какие-то невнятные представители судовладельца вообще заявили, что ничего нам не должны. Мы просто уже не знаем, что делать», — сообщили моряки краболова председателю Дальневосточной региональной организации РПСМ Николаю Суханову.

Напомним, шхуна Nine Lucky была брошена в китайском порту Далянь с экипажем на борту. Судно ходит под флагом Того. Это — удобный флаг, один из самых «дешёвых».

Экипаж сообщил о своем бедственном положение в Дальневосточную организацию РПСМ 13 октября.

Трудоустраивались моряки через некое крюинговое агентство (агентство по найму экипажей судов прим. ИА REGNUM ) Old Salt Ltd. Агентство расположено во Владивостоке. Генеральный директор Юрий Воротынцев.

Именно агент этого крюинга и отправил моряков в Далянь.

5 месяцев люди провели в ужасающих условиях, на борту аварийной, как выяснилось, шхуны. При выходе в море у шхуны отказал главный двигатель, моряки едва не погибли. Судовладелец при этом палец о палец не ударил, чтобы помочь морякам.

В конечном счете, судовладелец попросту бросил аварийную шхуну с людьми на борту в Даляне.

«По нашим данным, крюинговое агентство Old Salt Ltd не имеет лицензии на осуществление подобной деятельности, то есть — действует незаконно», — заявил председатель ДВРО РПСМ Николай Суханов.

Стоит напомнить также и о том, что, когда люди и судно оказались брошенными в иностранном порту без денег, лекарств, воды, еды и топлива, единственным, кто откликнулся на их мольбы о помощи, оказался Российский профсоюз моряков, который немедленно поставил в известность о происшествии транспортного прокурора Приморского края. Известили инспекторы профсоюза прокуратуру и о странном крюинге, работающем без лицензии.

«Моряки были трудоустроены без заключения каких-либо контрактов», — сообщили в транспортную прокуратуру представители РПСМ.

Как только данная информация появилась в СМИ, судовладелец, о котором профсоюзу известно лишь, что он базируется на Сахалине, вернул экипаж на родину. И моряков, и профсоюз через крюинг заверили, что деньги экипажу будут выплачены сразу по прибытии в Россию.

Но моряков обманули… Сейчас люди дома, но без копейки денег.

«В настоящее время транспортная прокуратура Приморского края начала проверку по обращению Дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков», — сообщил Николай Суханов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным Российского профсоюза моряков, Сахалинская область годами держит первенство по нарушению прав моряков. Именно с островным регионом связаны все громкие флотские скандалы последних лет, в том числе трагедия с крушением траулера Дальний Восток, в котором погибли 69 моряков, еще 22 получили травмы различной степени тяжести.