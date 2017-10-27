Пять месяцев в океане: ВМС США спасли двух девушек с собаками

Вашингтон, , 05:31 — REGNUM Две американки, пять месяцев подававшие сигнал бедствия с яхты в Тихом океане, спасены моряками транспортного корабля Ashland, сообщили в пресс-службе ВМС США.

На яхте Дженнифер Аппель и Таша Фуйаба находились в обществе двух своих собак. Путешественницы отправились на судне к острову Таити. Их яхта сломалась 30 мая и с тех пор они безуспешно подавали сигнал бедствия.

Обнаружило яхту рыболовное судно из Тайваня — в 900 км от японского побережья. Это произошло 24 октября, а спустя два дня потерпевших забрали моряки ВМС США.

Отмечается, что судно было оснащено большим запасом продовольствия. Пресную воду добывали при помощи водоочистителей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 13 октября у берегов Японии пропали без вести 11 человек — в 600 км от острова Исигаки (префектура Окинава).

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