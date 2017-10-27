На побережье Аляски нашли останки морского чудовища

Джуно , США, , 05:31 — REGNUM На побережье Бернерс-Бей в 65 километрах от столицы Аляски города Джуно были обнаружены внутренности морского чудовища, сообщает The Sun.

Странную находку обнаружил каякер Бьорн Диль — во время путешествия он увидел на берегу нечто, напоминающее гигантского ската.

Подплыв ближе, Диль понял, что перед ним не скат, а внутренние органы какой-то огромной рыбы, о чем поспешил сообщить журналистам.

По мнению ученых-океанологов, которым издание показало фотографию, останки могут принадлежать большой тигровой акуле.

Однако даже если останки принадлежат тигровой акуле, остается непонятным, как данная рыба, обитающая в теплых водах, могла оказаться у побережья Аляски, и как ее останки попали на берег.

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