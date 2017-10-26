Следствие в Киеве назвало три версии покушения на Мосийчука

Киев, , 23:29 — REGNUM Следствие определило три версии взрыва в Киеве, от которого погибли два человека и пострадал депутат Верховной рады Игорь Мосийчук, заявил 26 октября первый заместитель прокурора украинской столицы Павел Кононенко.

По сложившейся традиции, первая версия — работа российских спецслужб. Как заявил советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко, к этому может быть причастен глава Чечни Рамзан Кадыров.

Вторая версия — покушение политических противников. В качестве третьей версии будет рассматриваться личная неприязнь к потерпевшему.

Стоит отметить, что в этот список не включена версия мести за многочисленные рейдерские захваты, в которых участвовал потерпевший Мосийчук.

Напомним, депутат украинской Рады Мосийчук является непосредственным участником массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин назвал заявления представителей Киева «дешевой пропагандой» и потребовал предоставить доказательства причастности России к этому инциденту.

«Мы давно забыли о его существовании. Мосийчук — клоун, жалкий шут, показавший свое ничтожество, стреляя по портрету Кадырова. Мосийчук, Саакашвили и другие уже давно доказали, что из себя представляет нынешнее руководство Украины», — прокомментировал Рамзан Кадыров заявления украинской стороны о своей причастности к этому инциденту.

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