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Ространснадзор проверит «Конверс Авиа» после ЧП с вертолётом в Норвегии

Происшествия

У берегов Норвегии потерпел крушение вертолёт Ми-8 с восемью гражданами России

Ространснадзор проверит «Конверс Авиа» после ЧП с вертолётом в Норвегии
Иллюстрация: Conversavia.ru
Вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа»

Москва, 26 октября 2017, 22:58 — REGNUM  Ространснадзор проведёт внеплановую проверку деятельности авиакомпании «Конверс Авиа», вертолёт которой потерпел крушение у берегов Норвегии. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минтранса России.

«Ространснадзором — управлением Госавианадзора по ЦФО — будет проведена внеплановая проверка компании «Конверс Авиа» на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности полётов воздушных судов гражданской авиации, с учётом особенностей полётов над морем и в Северном регионе в осенне-зимних условиях», — сообщили в ведомстве.

Как отмечается, по поручению министра транспорта России Максима Соколова Росавиация и Ространснадзор в настоящее время подключились к выяснению причин авиапроисшествия.

Как передавало ИА REGNUM, 26 октября Спасательная служба Норвегии сообщила о крушении российского вертолёта вблизи порта Баренцбург на Шпицбергене. На борту вертолёта находились восемь человек: трое петербургских учёных — сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, а также пять членов экипажа.

Судьба находившихся на борту остаётся неизвестно. В районе ЧП в настоящее время продолжается поисково-спасательная операция.

Следственный комитет возбудил по факту произошедшего уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее наступление смерти более двух лиц».

Читайте ранее в этом сюжете: Причиной крушения Ми-8 в Норвегии могло быть нарушение правил полёта

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Авиапроисшествия

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