Четверг, 26 Октября 2017 года
22:39:17 МСК

МАК сформировал комиссию для расследования причин крушения Ми-8 в Арктике

Происшествия

Идут поисково-спасательные работы

Москва, 26 октября 2017, 22:37 — REGNUM  Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования причин крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», который разбился недалеко от архипелага Шпицберген. Об этом сегодня, 26 октября, заявила официальный представитель МАК Светлана Колесникова.

«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета сформирована. Специалисты — эксперты МАК в ближайшее время вылетят на Шпицберген», — сказала Колесникова.

Ранее сегодня руководство «Конверс Авиа» сообщило, что разбившийся Ми-8 тщательно проверялся перед вылетом и был полностью исправен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня спасательная служба Северной Норвегии сообщила, что потерпел крушение российский вертолёт Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа». На борту вертолёта находились три члена экипажа и пятеро пассажиров.

Известно, что вертолёт упал в море в нескольких километрах от острова Баренцбург, который входит в состав архипелага Шпицберген.

По факту крушения вертолёта Следственный комитет возбудил уголовное дело. МЧС России выслало на место крушения спецборт Ил-76 с отрядами спасателей.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить