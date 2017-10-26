МАК сформировал комиссию для расследования причин крушения Ми-8 в Арктике

Москва, , 22:37 — REGNUM Межгосударственный авиационный комитет (МАК) сформировал комиссию для расследования причин крушения вертолёта Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа», который разбился недалеко от архипелага Шпицберген. Об этом сегодня, 26 октября, заявила официальный представитель МАК Светлана Колесникова.

«Комиссия Межгосударственного авиационного комитета сформирована. Специалисты — эксперты МАК в ближайшее время вылетят на Шпицберген», — сказала Колесникова.

Ранее сегодня руководство «Конверс Авиа» сообщило, что разбившийся Ми-8 тщательно проверялся перед вылетом и был полностью исправен.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня спасательная служба Северной Норвегии сообщила, что потерпел крушение российский вертолёт Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа». На борту вертолёта находились три члена экипажа и пятеро пассажиров.

Известно, что вертолёт упал в море в нескольких километрах от острова Баренцбург, который входит в состав архипелага Шпицберген.

По факту крушения вертолёта Следственный комитет возбудил уголовное дело. МЧС России выслало на место крушения спецборт Ил-76 с отрядами спасателей.

В настоящее время ведутся поисково-спасательные работы.