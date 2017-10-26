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В Мексике арестован крупный наркодилер из картеля «Синалоа»

Происшествия

Арестованный организовывал поставки героина в США

Мехико, 26 октября 2017, 22:32 — REGNUM  Правоохранительные органы Мексики задержали крупного наркоторговца из картеля «Синалоа» Виктора Мануэля Феликса, 26 октября сообщает Associated Press.

Арестованный вёл незаконную деятельность совместно с сыновьями бывшего главаря наркокартеля «Синалоа» Хоакина Арчивальдо Гусмана Лоэра, известного как Эль Чапо, заявили в Генеральной прокуратуре Мексики.

В правоохранительных органах заявили, что Виктор Мануэль Феликс был арестован в престижном пригороде Мехико, известном как Санта-Фе.

Напомним, сыновья Эль Чапо в основном захватили контроль над картелем после ареста отца в 2016 году и его экстрадиции в Соединённые Штаты.

Арестованный наркодилер организовывал поставки героина в США, также его подозревают в отмывании денег для сыновей Эль Чапо Ивана и Иисуса Альфредо.

В 2016 году он находился вместе с сыновьями Эль Чапо, когда их похитила конкурирующая преступная группировка. Позднее они были освобождены.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними

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