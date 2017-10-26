Возбуждено уголовное дело по факту крушения Ми-8 на Шпицбергене

Санкт-Петербург, , 20:59 — REGNUM Северо-Западное следственное управление на транспорте Следственного комитета РФ вечером 26 октября возбудило уголовное дело по факту крушения российского вертолета Ми-8 с восемью гражданами России на борту вблизи архипелага Шпицберген.

Дело возбуждено по части статьи 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее наступление смерти более двух лиц).

«Проведено оперативное совещание, разработан согласованный план следственно-оперативных мероприятий. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководителя следственного управления», — сообщили в СЗ СУ на транспорте СК РФ.

По данным Минэнерго РФ, 26 октября не вышел на связь вертолет Ми-8 АМТ, вылетевший в 14:49 местного времени (15:49 мск) из поселка Пирамида в шахтерский поселок Баренцбург. Последний сеанс связи с бортом был на подлете к Баренцбургу.

На борту вертолета находились пять членов экипажа и трое полярников — сотрудников петербургского НИИ Арктики и Антарктики.

Вертолет принадлежит ФГУП «Арктикуголь», обслуживает воздушное судно подрядная организация АО «Авиакомпания Конверс Авиа».

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МЧС России готовит к вылету на Шпицберген спецборт Ил-76 с группой спасателей для проведения поисково-спасательной операции в районе предполагаемого падения вертолёта Ми-8.

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