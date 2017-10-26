Бамако, , 21:04 — REGNUM В результате взрыва фугаса в Мали погибли трое миротворцев ООН, ещё двое солдат получили ранения, 26 октября сообщает Reuters.

Инцидент произошёл на севере Мали. Взрывное устройство сработало, когда мимо проходил конвой миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА).

«Я осуждаю подобные отвратительные действия, единственной целью которых является дестабилизация страны и нанесение вреда мирному процессу, осуществляемому в Мали», — заявил представитель миссии ООН Коэн Дэвидзе.

Читайте также: США «не будут торопиться» с помощью Южному Судану

Напомним, миротворческие силы ООН в Мали регулярно подвергаются атакам исламистских группировок. В начале сентября 2017 года в результате очередного нападения погибли два миротворца ООН, ещё двое миротворцев получили тяжёлые ранения.

Ежегодно в Мали гибнет больше миротворцев ООН, чем в остальных миссиях на планете.

Читайте ранее в этом сюжете: «Пришлось эвакуировать» — Никки Хэйли спасли от разгневанных беженцев