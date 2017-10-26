В вертолете, упавшем на Шпицбергене, были петербургские ученые

Санкт-Петербург, , 20:46 — REGNUM На борту вертолета Ми-8, потерпевшего крушение у берегов Шпицбергене, находились петербургские ученые, сотрудники НИИ Арктики и Антарктики (ААНИИ), сообщила 26 октября пресс-служба Минэнерго России. Ведомство обнародовало фамилии людей, которые были в вертолете, упавшем в море у берегов арктического архипелага.

Согласно данным на сайте ААНИИ, среди названных в сообщении Минэнерго полярников — Олег Голованов, заместитель начальника Российской научной арктической экспедиции на архипелаге Шпицберген; Максим Каулио, ведущий инженер гидрологического отряда; Николай Фатеев, ведущий инженер экспедиции.

Российская научная арктическая экспедиция на Шпицбергене образуется ежегодно при наличии финансирования приказом директора ФГБУ «ААНИИ». Она выполняет экспедиционные работы на архипелаге Шпицберген в соответствии с Межведомственной научной программой.

По данным ФГУП «Арктикуголь», 26 октября не вышел на связь вертолет Ми-8 АМТ (бортовой номер RA-22 312), вылетевший в 14:49 местного времени (15:49 мск) из поселка Пирамида в поселок Баренцбург. Последний сеанс связи с бортом был за 20 километров на подлете к Баренцбургу.

На борту вертолета находились пять членов экипажа и трое полярников.

Вертолет приобретен предприятием «Арктикуголь» в 2013 году. Обслуживает вертолет АО «Авиакомпания Конверс Авиа». Как отмечают в Минэнерго, на месте ЧП — плохие погодные условия и плохая видимость, поиски пропавшего вертолета продолжаются.

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