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МЧС отправляет на Шпицберген спецборт Ил-76

Происшествия

В районе Шпицбергена упал вертолёт Ми-8

МЧС отправляет на Шпицберген спецборт Ил-76
Anthony Noble
ИЛ-76М

Москва, 26 октября 2017, 20:13 — REGNUM  Министерство по чрезвычайным ситуациям Российской Федерации готовит к вылету на Шпицберген спецборт Ил-76 с группой спасателей для проведения поисково-спасательной операции в районе предполагаемого падения вертолёта Ми-8. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает пресс-служба МЧС России.

Напомним, ранее сегодня спасательная служба Северной Норвегии сообщила, что российский вертолёт Ми-8, на борту которого находились восемь человек, потерпел крушение в море в нескольких километрах от острова Баренцбург, который входит в архипелаг Шпицберген.

Известно, что вертолёт принадлежит авиакомпании «Конверс Авиа». На его борту находились пять членов экипажа и три пассажира.

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