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В Новосибирске автомобиль въехал в автобусную остановку, один человек погиб

Происшествия

Ситуация на дорогах в Новосибирске осложнена из-за снегопада

В Новосибирске автомобиль въехал в автобусную остановку, один человек погиб
Иллюстрация: Tula.bezformata.ru
Автобусная остановка

Новосибирск, 26 октября 2017, 19:51 — REGNUM  Один человек погиб и ещё один госпитализирован в результате наезда на автомобиля на остановку общественного транспорта под Новосибирском. Об этом 26 октября сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Как уточнятся, авария произошла около 19:50 по местному времени у автобусной остановки «Клиника Мешалкина» на Бердском шоссе.

По предварительной информации, водитель автомобиля Honda Integra, пытаясь избежать столкновения с другим автомобилем, выезжавшим с парковки, не справился с управлением и протаранил остановку, где в этот момент находились люди.

В результате ДТП пострадали два человека, один из которых вскоре скончался от полученных травм. Второй пострадавший госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Все обстоятельства произошедшего в настоящее время выясняются. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отметим, что это не единственное крупное ДТП в Новосибирске за сутки. Несколькими часами ранее на улице Большевистской столкнулись грузовик и четыре легковых автомобиля. В результате аварии пострадали три человека, в том числе ребёнок.

Ранее 26 октября пресс-служба ГИБДД Новосибирска распространила предупреждение об ухудшении видимости и гололёде на дорогах в связи с выпадением снега.

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Наезды автомобилей на остановки общественного транспорта

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