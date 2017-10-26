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От взрыва в Донецке пострадали пять человек, из которых двое — дети

Происшествия

В республиканскую детскую больницу доставлены двое детей четырех‑ и восьмилетнего возраста

От взрыва в Донецке пострадали пять человек, из которых двое — дети
МЧС ДНР

Донецк, 26 октября 2017, 19:40 — REGNUM  При взрыве, произошедшем 26 октября в пятиэтажном жилом доме в Донецке, пострадали пять человек, из которых двое — малолетние дети, сообщили 26 октября журналистам в министерстве здравоохранения Донецкой народной республики.

По данным представителя минздрава ДНР, в республиканскую детскую больницу поступили двое детей четырех‑ и восьмилетнего возраста, пострадавших от этого взрыва.

Ещё по одному пострадавшему были доставлены в республиканский травматологический центр, в шестую городскую больницу Донецка и в республиканский ожоговый центр.

Ранее сообщалось о двоих пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 октября в пятиэтажном многоквартирном доме в центре Донецка, расположенном недалеко от правительственного квартала, прогремел взрыв.

Причина взрыва пока не установлена. На месте происшествия работают бригады республиканского МЧС.

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