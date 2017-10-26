Здание завода «Красный треугольник» горит в Петербурге

Санкт-Петербург, , 19:31 — REGNUM Более 60 пожарных борются с огнем, вспыхнувшим в историческом здании бывшего завода «Красный треугольник» на набережной Обводного канала, 138, в Адмиралтейском районе Санкт-Петербурга

Сообщение о пожаре поступило в оперслужбы в 18:00. «В пятиэтажном капитально-ремонтируемом здании горит обстановка на площади 300 кв. метров», — отметили в ГУ МЧС.

Уже В 18:13 ранг пожара был повышен до №1БИС. Сведений о пострадавших на данный момент нет. Причины пожара устанавливаются. На месте ЧП работает 60 пожарных и 15 единиц техники.

«Красный треугольник» занимает территорию общей площадью 7 га, расположенную между Старо-Петергофским проспектом, Обводным каналом, улицами Розенштейна и Ивана Черных.

Несколько дней назад в киностудии «Лендок» ФондиИмущества Санкт-Петербурга, подведомственный Комитету имущественных отношений, презентовал международным и городским специалистам и экспертам в сфере городского развития, архитектуры и предпринимательства территорию бывшего завода «Красный треугольник», оператором развития которой летом 2017 года был назначен Фонд Имущества.

Мотоцентр, спортивный кластер или креативные пространства — что именно появится в ближайшее время на территории бывшего завода, было рассмотрено в ходе дискуссии «Красный Треугольник» и другие цвета «серого пояса»: реконструкция промзон».