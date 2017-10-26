В Калининградской области происходит беспрецедентная эвакуация населения

Калининград, , 19:25 — REGNUM В Калининградской области сегодня, 26 октября, происходит беспрецедентная эвакуация населения. Как сообщают очевидцы, в десятках торговых центрах, гостиницах и различных комплексов выведены сотни горожан.

По данным источника в экстренных службах, всего речь идет о более чем 25-ти объектах массового скопления граждан.

Среди них — аэропорт «Храброво», центральный рынок Калининграда, Южный автовокзал, торговые центры «Эпицентр», «Мега», «Плаза», «Экватор», «Янтарный», «Клевер», «Европа», гостиницы «Ибис», «Дейма», «Чайка», «Турист» и др.

В региональном управлении МВД заявили, что на эту минуту не располагают официальной информации о происходящем.