Консульство России проверяет информацию о крушении вертолёта в Норвегии

Баренцбург, Норвегия, , 18:17 — REGNUM Российские дипломаты проверяют информацию о крушении российского вертолёта Ми-8 близ норвежского острова Шпицберген. Об этом сообщили в Генеральном консульстве России в Баренцбурге, передаёт телеканал RT.

Тем временем из неофициальных источников стали известны подробности произошедшего. Как сообщается в Telegram-канале Mash, разбившийся вертолёт принадлежал российскому ФГУП «Арктикуголь», которое занимается добычей угля в Баренцбурге.

По предварительным данным, на борту вертолёта находились трое сотрудников НИИ Арктики и Антарктики, а также пять членов экипажа: командир, второй пилот, бортмеханик, техник и инженер.

Сообщается, что к поискам пропавшего вертолёта присоединись несколько катеров норвежских спасателей, а также судно «Арктикугля». Пока никаких следов вертолёта не обнаружено.

Как передавало ИА REGNUM, ранее Спасательная служба Норвегии сообщила, что вертолёт, летевший в порт Баренцбург из шахтерского посёлка Пирамида, упал в море около 16:35 мск в 2−3 километрах от Баренцбурга.

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