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Басурин подтвердил информацию о взрыве в столице ДНР

Происшествия

Причина взрыва устанавливается

Басурин подтвердил информацию о взрыве в столице ДНР
© СВ ДНР
Эдуард Басурин (в центре)

Донецк, 26 октября 2017, 18:09 — REGNUM  Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин подтвердил информацию о взрыве в центре Донецка. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает телеканал RT.

Басурин заявил, что действительно в одном из пятиэтажных многоквартирных домов прогремел взрыв. Причина взрыва устанавливается.

«Взрыв был. Подтверждаю. Причину не знаю», — сказал Басурин.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы выясняют все причины произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел в пятиэтажном многоквартирном доме в центре Донецка недалеко от правительственного квартала. В результатет взрыва пострадали два человека.

Читайте ранее в этом сюжете: Взрыв в пятиэтажки в столице ДНР — есть пострадавшие

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