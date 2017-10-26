Басурин подтвердил информацию о взрыве в столице ДНР

Донецк, , 18:09 — REGNUM Заместитель командующего оперативным командованием Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин подтвердил информацию о взрыве в центре Донецка. Об этом сегодня, 26 октября, сообщает телеканал RT.

Басурин заявил, что действительно в одном из пятиэтажных многоквартирных домов прогремел взрыв. Причина взрыва устанавливается.

«Взрыв был. Подтверждаю. Причину не знаю», — сказал Басурин.

Он подчеркнул, что правоохранительные органы выясняют все причины произошедшего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, взрыв прогремел в пятиэтажном многоквартирном доме в центре Донецка недалеко от правительственного квартала. В результатет взрыва пострадали два человека.

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