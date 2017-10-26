Российский вертолёт разбился у берегов Норвегии

Баренцбург, Норвегия, , 17:36 — REGNUM Российский вертолёт потерпел крушение в море близ норвежского острова Шпицберген. Об этом 26 октября сообщает Спасательная служба Норвегии в своём аккаунте в Twitter.

Как уточняется, вертолёт, летевший в порт Баренцбург из шахтерского посёлка Пирамида, пропал с радаров около 16:35 мск в 2−3 километрах от Баренцбурга.

По предварительной информации, на борту вертолёта находились восемь человек.

Других подробностей произошедшего на данный момент не приводится.

По сведениям норвежского издания Dagbladet, рейс выполнял вертолёт Ми-8.