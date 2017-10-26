Четверг, 26 Октября 2017 года
18:08:13 МСК

Российский вертолёт разбился у берегов Норвегии

Происшествия

На борту вертолёта находились восемь человек

Баренцбург, Норвегия, 26 октября 2017, 17:36 — REGNUM  Российский вертолёт потерпел крушение в море близ норвежского острова Шпицберген. Об этом 26 октября сообщает Спасательная служба Норвегии в своём аккаунте в Twitter.

Как уточняется, вертолёт, летевший в порт Баренцбург из шахтерского посёлка Пирамида, пропал с радаров около 16:35 мск в 2−3 километрах от Баренцбурга.

По предварительной информации, на борту вертолёта находились восемь человек.

Других подробностей произошедшего на данный момент не приводится.

По сведениям норвежского издания Dagbladet, рейс выполнял вертолёт Ми-8.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Авиапроисшествия

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить