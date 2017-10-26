Четверг, 26 Октября 2017 года
18:06:49 МСК

Взрыв в пятиэтажки в столице ДНР — есть пострадавшие

Происшествия

Информация уточняется

Донецк, 26 октября 2017, 17:13 — REGNUM  В центре Донецка прогремел мощный взрыв. Об этом сегодня, 26 октября, сообщают СМИ Донецкой Народной Республики.

Сообщается, что взрыв прогремел в одном из подъездов пятиэтажного жилого дома, расположенного неподалеку от правительственного квартала. Причина взрыва устанавливается.

По предварительным данным, в результате взрыва пострадали два человека. Один из пострадавших — жилец квартиры, расположенной в том подъезде, где прогремел взрыв. Мужчина получил травму ноги, он госпитализирован.

От взрыва оказались повреждены остекление дома и нескольких квартир. На месте происшествия работают экстренные службы ДНР.

Информация уточняется.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Гражданская война на Украине

×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail
Пароль
Имя
Фамилия
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить