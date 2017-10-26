В Калужской области осудили торговца немецкими минами

Калуга, , 18:37 — REGNUM В Калужской области за незаконное хранение и сбыт боеприпасов, состоявших на вооружении немецкой армии в период Великой Отечественной войны осудили 51-летнего жителя Юхновского района. Об этом 26 октября корреспонденту ИА REGNUM сообщил заместитель прокурора Юхновского района Александр Бубнов.

Суд установил, что в 2016 году в лесу на территории Юхновского района мужчина обнаружил две мины и перенёс их для хранения, оборудовав специальное место.

В июне 2017 года незаконные действия местного жителя были пресечены сотрудниками УМВД России по Калужской области в ходе проведения мероприятия «проверочная закупка». Найденные боеприпасы мужчина попытался продать оперативным работникам за 1000 рублей.

Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, признал вину подсудимого доказанной и назначил наказание в виде лишения свободы сроком два года условно с испытательным сроком два года.

Напомним, больше всего боеприпасов времен Великой Отечественной войны местные жители и саперы МЧС в разные годы находили в Юхновском, Мосальском, Барятинском, Спас-Деменском и Ульяновском районах Калужской области.

Так, в мае 2017 года в окрестностях деревни Котовичи Людиновского района было обнаружено 92 артиллерийских старых снаряда калибром от 12 до 45 миллиметров, 288 минометных и противотанковых мин, а также ручные гранаты и запалы к ним.