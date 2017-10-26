Директор МУП «Водоканал» Ставрополя задержан за взятку в четыре миллиона

Ставрополь, , 16:56 — REGNUM В Ставрополе задержан директор муниципального унитарного предприятия «Водоканал». Следователи подозревают руководителя МУПа в получении взятки. В отношении мужчины уже возбуждено дело по соответствующей статье, сообщило 26 октября краевое Следственное управление СКР.

По версии следствия, директор МУПа с февраля по август этого года потребовал взятку от одной из компаний за выдачу справки о выполнении технических условий для ввода в эксплуатацию водовода. В октябре подозреваемому в качестве взятки были переданы права на имущество — водовод и камеру врезки — по оценкам следователей на общую сумму более четырех миллионов рублей.

В СКР подчеркнули, что дело возбуждено по материалам УФСБ и ГУВД России по Ставропольскому краю.

Директор «Водоканала» в настоящее время задержан. Следствие рассчитывает на его арест — соответствующее ходатайство уже направлено в суд.

По данным местных СМИ, сейчас правоохранительные органы ведут проверки в «Водоканале», в частности, проверяют работу заместителей директора.

Сам руководитель МУП «Водоканал», по некоторым данным, написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Между тем, об обысках в МУПе сообщалось еще двумя неделями ранее. Тогда поводом к ним называлось нецелевое расходование средств — по данным СМИ, директор предприятия использовал госсредства на ремонт принадлежащего ему здания на улице Ленина.