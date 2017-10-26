Мэр калининградского курорта сообщил об огнестрельном ранении

Калининград, , 16:39 — REGNUM Мэр курорта Светлогорска Калининградской области Александр Ковальский сообщил сегодня, 26 октября, что стал жертвой киллера, получив огнестрельное ранение в живот.

В интервью новостному порталу «Клопс» чиновник рассказал, что инцидент произошел возле его особняка на улице Коломенской (рядом с отделением посольства Республики Беларусь в Калининграде. — ИА REGNUM ).

«Открыл калитку, вышел за ворота, и в меня выстрелили один раз. Неизвестный мужчина стоял в метре от меня. Я упал», — цитирует Ковальского издание.

Со слов Ковальского, он потерял сознание и около часа пролежал на улице. А когда очнулся, то вызвал знакомых врачей. При осмотре пострадавшего медики сообщили, что пуля прошла навылет и не задела внутренних органов.

Заявление в полицию Ковальский писать не стал, и по словам официального представителя регионального управления Следственного комитета Натальи Гацко, о преступлении ведомство узнало из СМИ. Несмотря на то, что пострадавший не сообщил о ЧП в компетентные органы, СКР инициировал проверку по этому факту.

Корреспондент ИА REGNUM дополняет, что в этом году Александр Ковальский уже попадал в криминальную медиахронику. Минувшей весной депутат Калининградской областной Думы Игорь Рудников, ставший жертвой вооруженного нападения, назвал чиновника как предполагаемого заказчика преступления.

В свою очередь Ковальский заявил журналистам, что Рудникова «нужно закрыть в дурдом».

«Я был в милиции, меня допрашивали по этому делу. Я был даже готов пройти тест на детекторе лжи. Но мне сказали, что этого не нужно: все и так понимают, что я здесь ни при чём», — сообщил глава Светлогорска.

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