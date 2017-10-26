Подросток на «девятке» в Чувашии врезался в фуру: шестеро пострадали

Чебоксары, , 16:31 — REGNUM В Чувашии произошло ещё оно резонансное ДТП. В Чебоксарах 16-летний подросток на «Жигулях» с крадеными номерами врезался в грузовик, в результате один несовершеннолетний погиб. Ещё пятеро получили травмы, в том числе трое несовершеннолетних, которые находятся в реанимации, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на сводки МВД по Чувашии и регионального Минздрава.

Авария произошла поздно вечером 25 октября на проспекте Тракторостроителей. По данным полиции, водитель автомобиля ВАЗ-2109 совершил наезд на грузовой автомобиль ГАЗ-3110GD, который стоял на краю проезжей части с включенной аварийно-световой сигнализацией.

«За рулем «девятки» находился 16-летний подросток, соответственно, не имеющий водительских прав. По предварительным данным, он не справился с управлением. В результате ДТП смертельные травмы получил 17-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье легковушки», — говорят в МВД по Чувашии.

Как установили сотрудники полиции, ВАЗ-2109, на которой ехали несовершеннолетние, не была зарегистрирована должным образом. По информации министерства, номера автомобиля подростки сняли с другого транспортного средства. Несовершеннолетние ранее уже попадавшие в поле зрения полиции. Обстоятельства кражи, как и причины ДТП, выясняются.

Сегодня, 26 октября, прошёл консилиум врачей. В Минздраве Чувашии отмечают, что в результате аварии ранения получили пять человека. Трое несовершеннолетних, которые находились в легковушке, госпитализированы в состоянии средней и тяжёлой степени тяжести: двое — в БСМП, один — в Республиканскую детскую клиническую больницу. Водитель грузовика после оказания медицинской помощи выписан на амбулаторное лечение. Ещё один пострадавший находится в БСМП.

«Двое несовершеннолетних будут переведены в Республиканскую детскую клиническую больницу, после чего планируется организовать видеоконференцию с ведущими специалистами Москвы для определения дальнейшей тактики лечения. Для оказания психологической помощи пострадавшим и их родственникам две бригады специализированной медицинской помощи Республиканской психиатрической больницы», — говорят в Минздраве Чувашии.

Отметим, ранее в прокуратуре Чувашии констатировали, что сами подростки стали реже идти на преступления, но чаще — в «группах со взрослыми», которые вовлекают их в криминальный мир, также выросло число грабежей и краж. И это в том числе может говорить о том, что за «ними догляд очень плохой» в полиции, где на учёте в ОДН состоят более 1100 несовершеннолетних.

Читайте также: Прокурор Чувашии поведал, как дети «счепушили», министр — как их выращивают

Напомним, 20 октября в Канашском районе на автодороге Цивильск — Ульяновск вылетела в кювет и опрокинулась машина скорой помощи. Четыре человека ранены. В салоне автомобиля в сопровождении сотрудника полиции перевозили больного в состоянии алкогольного психоза. В результате ранения получили четыре человека: сотрудник полиции, двое фельдшеров и водитель. Больной не пострадал: воспользовавшись ситуацией, он ушел с места происшествия. В последующем сотрудниками полиции мужчина был доставлен в Шихазанскую межрайонную психиатрическую больницу.

Читайте также: ДТП со скорой в Чувашии: четверо ранены, больной сбежал