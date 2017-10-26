Минздрав оштрафовал медсестру, которая довезла пациента до больницы

Омск, , 15:50 — REGNUM В Омской области минздрав оштрафовал сотрудницу скорой помощи, которая взяла с родственников больного денег на бензин и отвезла пациента в больницу на своей машине, пишет газета «Ореол».

По данным регионального минздрава, медицинская сестра из деревни Кутырлы нарушила алгоритм оказания медицинской помощи, когда приняла решение о более быстрой транспортировке пациента.

Уточняется, что деньги за доставку больного она взяла из-за того, что сломалась машина скорой помощи, а исправный автомобиль пришлось бы ждать из соседнего поселка за 25 километров. У пациента подозревалось внутреннее кровотечение, и он мог не дождаться помощи.

Сотрудница подстанции решила отвезти больного на своей машине и попросила родных оплатить бензин. Мужчина был доставлен в больницу и прооперирован, его жизни ничто не угрожает.

На произошедшее в соцсетях пожаловалась дочь госпитализированного мужчины, она написала, что ей пришлось заплатить 500 рублей. В минздраве Омской области провели проверку по данному факту и признали виновной медсестру.

На нее наложено дисциплинарное взыскание. Также в минздраве обещали починить машину скорой помощи деревни Кутырлы.