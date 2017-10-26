Очередное падение: в КНР ребенок провалился в многометровую шахту

Хаян, Китай, , 15:37 — REGNUM В китайском городе Хаян провинции Цзянсу произошло ЧП, в результате которого двухлетний ребенок оказался на дне 6-метровой шахты. Благодаря оперативным действиям полицейских и спасателей малыша удалось спасти.

По словам матери ребенка, ее двухлетний сын провалился под землю во время игры на траве. Женщина отметила, что никаких ограждений или запрещающих знаков на месте ЧП не было, пишет «Наньцзао жибао».

«Он все время был у меня на виду, в какой-то момент он просто провалился под землю. Когда я подбежала к этому месту, я не смогла увидеть своего сына, однако слышала, как он плачет. Я немедленно вызвала полицию», — сообщила журналистам мать провалившегося мальчика.

Полицейские и спасатели прибыли к месту происшествия менее чем через 20 минут. С ближайшей строительной площадки к месту ЧП были стянуты экскаваторы, которые вырыли котлован, из которого позднее спасатели извлекли ребенка.

Мальчик был доставлен в больницу с незначительными травмами. По словам врачей, его жизни ничто не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в сентябре в Сиане благополучно завершилась спасательная операция, в ходе которой спасателям удалось извлечь из-под земли годовалого ребенка, свалившегося на дно 40-метрового колодца.

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