Суд признал организацию Вячеслава Мальцева экстремистской

Красноярск, , 15:31 — REGNUM В Красноярске суд признал организацию «Артподготовка» националиста Вячеслава Мальцева экстремистской организацией, сообщает РЕН ТВ.

Деятельность организации теперь запрещена в России. Такое решение было вынесено судом в связи с рядом уголовных дел, возбужденных в отношении сторонников движения и его лидера.

В настоящее время лидер организации Вячеслав Мальцев скрывается за рубежом. Ранее стало известно, что в Москве задержали сторонников националиста — они обвиняются в попытке устроить теракт.

Пять членов движения намеревались 12 октября устроить пожар на Манежной площади у стен Кремля. К подобным действиям год назад призывал сам Мальцев.

В отношении активистов «Артподготовки» Андрея Кепти и Юрия Корного возбуждены уголовные дела.

Еще шесть участников организации были задержаны 19 октября в Ярославле. Они готовили «коктейли Молотова».