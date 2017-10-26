Директор строительной фирмы подделал договор для присвоения недвижимости

Барнаул, , 15:19 — REGNUM В Алтайском крае перед судом предстанет директор строительной фирмы, подделавший договор займа в целях присвоения объектов недвижимости, сообщили 26 октября в пресс-службе краевого СУ СК России.

Общество с ограниченной ответственностью, директором которого является 37-летний мужчина, занималось строительством нежилых объектов недвижимости.

Следствием установлено, директор ООО выполнял строительство нежилых объектов в Барнауле, финансирование которых выполнялось юридическим лицом, подконтрольным двум гражданам. Ими было инвестировано в строительство более 30 млн рублей, включая проценты по договору займа. После завершения строительства и ввода объектов в эксплуатацию директор строительной фирмы должен был передать долю в уставном капитале юридического лица потерпевшим, соразмерно вложенным средствам.

Злоумышленник, не желая выполнять взятые на себя обязательства, оформил поддельный документ о якобы задолженности ООО перед третьим лицом в размерен 50 млн рублей, чем обеспечил удержание построенных объектов в собственности возглавляемой им ООО.

В июле 2017 года Арбитражный апелляционный суд признал договор займа недействительным. В результате директор не смог довести до конца свой преступный умысел.

Подозреваемый обвиняется в совершении преступления предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ (покушение на причинение особо крупного имущественного ущерба) и ч. 1 ст. 303 УК РФ (фальсификация доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле).