СК рассматривает только одну версию нападения на Фельгенгауэр

Москва, , 14:46 — REGNUM Единственная версия, которую рассматривает Следственный комитет России по делу о нападении на ведущую «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр, — это неуравновешенность и психическая нестабильность напавшего на нее Бориса Грица, сообщила 26 октября журналистам официальный представитель СК Светлана Петренко.

«Поведение в момент задержания и допроса Грица явно свидетельствует как минимум о его неуравновешенности и психической нестабильности. В настоящее время психическое состояние этого человека устанавливается экспертным путем», — сообщила Петренко.

По ее словам, никаких реальных данных в пользу других версий нет, а заявления адвокатов о скрытой подоплеке в данном преступлении являются абсолютно несостоятельными. Напомним, 25 октября адвокат Грица Сергей Бадамшин заявил, что следствием якобы рассматривается версия о спланированной акции «с использованием человека, подготовленного для убийства».

Как сообщало ИА REGNUM, 23 октября вооруженный ножом гражданин Израиля Борис Гриц прорвался через охрану в офисе радиостанции «Эхо Москвы» и ранил в горло ведущую Татьяну Фельгенгауэр. Злоумышленник был задержан по «горячим следам», а на допросе он заявил, что в течение нескольких лет общался с журналисткой телепатически, в результате чего у него усилилась личная неприязнь журналистке, что и послужило поводом для нападения на нее. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о необходимости защиты журналистов, заявил, что в Кремле не видят предмета для обсуждения и что каждый может выбрать свой законный способ защиты.

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