Экс-директор «Почты России» в Дагестане стал фигурантом уголовного дела

Махачкала, , 14:37 — REGNUM В Дагестане возбуждено уголовное дело в отношении бывшего руководителя управления почтовой связью. За три года его работы в должности директора республиканского филиала «Почты России» предприятие понесло ущерб на сумму около 92 млн рублей, сообщили ИА REGNUM 26 октября в Следственном комитете по региону.

В ведомстве заявили, что уголовное дело о злоупотреблении полномочиями возбуждено на основании материалов, представленных ФГУП «Почта России». Следователи установили, что экс-директор заключил гражданско-правовые договора и дополнительные соглашения на общую сумму 92 млн рублей. При этом свои действия он не согласовал с руководством организации.

Договора были невыгодны для коммерческой организации по экономическим показателям. Тем не менее, как считают в СКР, они были выгодны подозреваемому и другим лицам. Ущерб, который нанес бывший директор «Почте России», должен быть возмещен в ходе следствия.

Отметим, с 2014 год по август 2016 года, в период, когда было совершено данное преступление, управлением филиала «Почты России» в Дагестане руководил Ухума Карагишиев. В сентябре 2016 года представители управления почтовой связи заявили о том, что Дагестане идут попытки рейдерского захвата регионального филиала «Почты России». На улицы вышли почтальоны, требуя от федеральной власти защитить филиал ведомства от различных нападок и череды надзорных проверок, которые парализуют работу организации, писала «Версия на Кавказе».

По словам митингующих, они устроили акцию протеста, чтобы поддержать руководителя регионального ведомства Ухума Карагишиева, которого пытались снять с должности, передает «Дагестан Post». В числе его заслуг они называли строительство нового административного здания, укрепление внутреннего порядка, достижения хороших показателей производства, рост престижа почтовой службы. Все это, как отмечали сотрудники «Почты России» «привлекло различных воротил, мечтающих ограбить компанию».

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Как сообщало ИА REGNUM, на днях было передано в суд уголовное дело в отношении еще одного руководителя регионального управления «Почты России». Обвиняемым является директор филиала почтового управления в Воронежской области. Как установили следователи, он так же, как и его дагестанский коллега, не согласовал с руководством и заключил сразу 60 договоров с двумя фирмами на оказание услуг по уборке помещений и прилегающих территорий на общую сумму 36 млн рублей.

При этом конкурс не был проведен, а тарифы в договорах более чем в два раза превышали тарифы, заключенные по результатам закупочных процедур. Сумма ущерба составила 21,4 млн рублей.