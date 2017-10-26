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Более 500 человек эвакуировали из поезда на Украине из-за угрозы взрыва

Происшествия

Сообщение о минировании поступило вечером 25 октября

Киев, 26 октября 2017, 13:53 — REGNUM  530 пассажиров поезда «Киев-Львов» эвакуировали 25 октября на центральном железнодорожном вокзале в Киеве из-за сообщении о минировании, сообщает УНН.

Согласно сообщению, информация о взрывчатке в поезде поступила в 22:03 25 октября. Позде «Киев-Львов» находился на вокзале, всех пассажиров поезда эвакуировали. Отмечается, что людей эвакуировали только из поезда, на вокзале и на прилегающих территориях экстренных мер не проводилось.

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В результате проверки кинологи, сотрудники полиции и саперы взрывоопасных предметов не обнаружили. Как заявили в Нацполиции Киева, начато уголовное расследование по факту ложного сообщения о минировании, за которое грозит до шести лет лишения свободы.

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Напомним, 24 октября в 07:00 из центрального железнодорожного вокзала в Киеве эвакуировали 1,4 тыс. людей и 40 работников вокзала. Причиной также стало сообщение о взрывоопасном предмете в здании. В ходе проверки опасных предметов обнаружено не было.

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