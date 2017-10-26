В Москве из-за звонка о минировании эвакуируют РЭУ им. Плеханова

Москва, , 13:42 — REGNUM В Москве из здания Российского экономического университета (РЭУ) им. Г. В. Плеханова эвакуировали людей после анонимного звонка о минировании.

«Кинологи проверяют здание Российского экономического университета им. Плеханова», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Отмечается, что на время проверки из здания эвакуированы 300 человек.

Напомним, ранее после анонимных сообщений о «минировании» эвакуировали персонал и посетителей семи столичных кинотеатров. Сообщения не подтвердились, по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, из-за анонимного звонка с угрозой взрыва были эвакуированы посетители киноцентра «Соловей» на Красной Пресне.

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Как сообщало ИА REGNUM, волна анонимных звонков о «минировании» идет в России с 11 сентября. В общей сложности были эвакуированы более двух тысяч зданий в 120 российских городах. Ни одно из сообщений не подтвердилось.