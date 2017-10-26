Обыски в мэрии Чайковского: махинации с земельными участками в Прикамье

Чайковский, Пермский край, , 13:28 — REGNUM В Пермском крае в администрации Чайковского городского поселения 25 октября следственные органы провели обыски и изъяли ряд документов. По словам градоначальника Алексея Третьякова, это связано с продажей земли бывшего тепличного комбината, сообщает портал nesekretno.ru.

По данным СМИ, в 2016 году одна из фирм приобрела право аренды, заплатив за это более 3 млн рублей. Затем право было передано дачному кооперативу. После процедуры межевания участки были проданы. Согласно данным сервиса «Коммерсант Картотека», учредителем фирмы взявшей в аренду землю, является местный крупный бизнесмен и депутат Чайковской городской думы. Он же занимает должность председателя правления дачном кооперативе.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре, в июне 2017 года администрацией Чайковского городского поселения в нарушение закона без проведения торгов продано трём членам дачного кооператива «Рассвет» 150 земельных участков общей площадью более 16 гектаров за льготную плату в размере 1,5% от кадастровой стоимости земельных участков.

Прокурор потребовал принять меры к расторжению договоров купли-продажи земельных участков с членами дачного кооператива «Рассвет», а виновных должностных лиц привлечь к дисциплинарной ответственности.

Добавим, что по материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий».

Между тем, стоит отметить, что коррупционный скандал происходит на фоне обращения граждан Чайковского, размещённого в интернете и адресованного губернатору Пермского края Максиму Решетникову. Народ просит отправить в отставку главу города за то, что в судах администрацию привлекали к административной ответственности. Общая сумма, которую мэрия обязана выплатить из местного бюджета, значительна.

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