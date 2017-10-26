Поджигатель театра «Космос» в Екатеринбурге признан невменяемым

Екатеринбург, , 13:31 — REGNUM В Екатеринбурге гражданин, обвиняемый в умышленном повреждении имущества киноконцертного театра «Космос» путём поджога, признан невменяемым. Об этом сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Свердловской области корреспонденту ИА REGNUM.

«Согласно заключению судебной комиссионной психолого-психиатрической экспертизы, гражданин признан невменяемым, в связи с чем не осознавал фактический характер и общественную опасность своих действий и не мог руководить ими. В ближайшее время уголовное дело с постановлением о направлении его в суд для применения принудительной меры медицинского характера будет направлено в прокуратуру Свердловской области», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл рано утром 4 сентября 2017 года. Житель Ирбита Денис М. на автомобиле УАЗ протаранил входную группу ККТ «Космос», а затем поджог автомобиль. Вскоре он был задержан и в ходе допроса пояснил, что приехал в Екатеринбург накануне, весь день провёл в Храме-на-крови, а утром 4 октября «поехал в кино».

Напомним, что ранее кинопрокатчикам стали поступать письма, в которых в завуалированной форме содержались угрозы об огненном возмездии, в случае если кинотеатры будут демонстрировать фильм «Матильда», повествующий о взаимоотношениях наследника российского престола Николая Романова и балерины Матильды Кшесинской. Письма рассылала общественная организация, позиционирующая себя, как православная.

Когда стало известно о поджоге «Космоса» появилась версия, что Денис М. таким образом хотел «отомстить кинотеатру», при том, что информации о возможном показе премьеры фильма «Матильда» ещё не было. На это указывало то, что ранее гражданин был замечен на митинге в Тюмени организованном противниками демонстрации фильма. Уже через два дня эту версию подтвердили родственники Дениса М., которые пояснили возможные мотивы мужчины журналистам городского портала «Е1».

Тем не менее уголовное дело было возбуждено по подозрению в умышленной порче имущества путём поджога, а в рамках расследования была назначена психиатрическая экспертиза.

Отметим, что ущерб от действий гражданина составил более 20 млн рублей.

Добавим, что сегодня, 26 октября, в Екатеринбурге начался премьерный показ фильма «Матильда». Он проходит на 13 площадках города: в кинотеатрах и ТРЦ. На данный момент премьера проходит спокойно, без существенного ажиотажа и без инцидентов.

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