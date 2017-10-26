Расследование убийства школьника в Волгограде: задержан олноклассник

Волгоград, , 13:24 — REGNUM В гибели ученика одной из школ города Волгограда подозревают его одноклассника. 15-летний подросток задержан и уже дал признательные показания. Об этом ИА REGNUM 26 октября сообщили в Следственном комитете по Волгоградской области.

По данным следствия, восьмиклассник написал явку с повинной. По его словам, события в школе разворачивались следующим образом. На перемене он демонстрировал товарищам свой нож. Один из них взял его в руки, в это время хозяин ножа толкнул потерпевшего. В результате тот получил ранение в сердце, которое оказалось смертельным. Орудие нечаянного убийства подозреваемый, испугавшись случившегося, выкинул на улицу.

В настоящее время следователи решают вопрос об избрании в отношении задержанного подростка меры пресечения. Идет расследование уголовного дела, устанавливаются все обстоятельства.

Как сообщало ИА REGNUM, трагедия в одной из волгоградских школ произошла вчера, 25 октября. В туалете учебного заведения было обнаружено тело школьника с ножевым ранением в области грудной клетки. Судебно-медицинский эксперт установил, что смерть несовершеннолетнего наступила в результате проникающего колото-резанного ранения в сердце. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство».

Подросток, который стал жертвой неосторожного обращения с оружием, характеризуется педагогами с положительной стороны. Он рос в благополучной семье. Как утверждают одноклассники погибшего, в последние дни его замечали играющим с ножом-бабочкой.

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