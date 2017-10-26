«Калашников» готов дать журналистам скидку на травмат и научить самообороне

Ижевск, , 13:16 — REGNUM Концерн «Калашников» заявил о готовности предоставить скидку журналистам на покупку травматического оружия для самообороны, говорится в сообщении на сайте «Калашников Media».

Сотрудникам СМИ предлагается купить «надежное и мощное огнестрельное оружие ограниченного поражения MP-80» со скидкой 10%. Скидка действительна при предъявлении журналистского удостоверения.

«Кроме того, сотрудники концерна готовы проконсультировать журналистов по вопросам самообороны», — говорится в сообщении.

В сообщении также упоминается инициатива главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова, который в эфире «Эха Москвы» заявил, что после нападения на радиоведущую Татьяну Фельгенгауэр решил усилить безопасность своих журналистов. В частности, он выдаст им травматическое оружие.

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Напомним, 23 октября мужчина прошёл в здание, где располагается редакция «Эха Москвы», брызнув охраннику в лицо газом из баллончика, а затем пробрался в помещение радиостанции, где ударил журналистку Татьяну Фельгенгауэр ножом в шею.

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Нападавший был задержан. Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».