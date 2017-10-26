Россельхознадзор вернул в Казахстан более 17 тонн речной рыбы

Оренбург, , 12:51 — REGNUM Две партии рыбы весом более 17 тонн были возвращены в Казахстан после установления нарушений ветеринарного законодательства России, сообщила 26 октября пресс-служба федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) Оренбургской области.

Контроль ввоза продукции из Казахстана был проведен сотрудниками Россельхознадзора во взаимодействии с сотрудниками ПУ ФСБ России по Оренбургской области участке границы между двумя странами в МАПП «Маштаково» Первомайского района региона.

В ходе проверки документов и осмотре транспортного средства 24 октября сотрудники Россельхознадзора установили несоответствие веса ввозимой рыбы, указанного в сопроводительных документах. Кроме того, груз не сопровождался маркировкой на упаковке. В результате провоз 1,5 тонны берша был запрещен.

25 октября был пресечен ввоз 15,7 тонн воблы, судака и щуки с ветеринарным сопроводительным документом Таможенного союза.

«При досмотре было установлено, что в том же транспортном средстве перевозится судак и щука мороженые без ветеринарных сопроводительных документов, что является нарушением ветеринарного законодательства», — пояснили в ведомстве.

Указанные грузы были возвращены по месту выхода в Казахстан. В отношении перевозчиков предприняты меры административной ответственности по части 2 статьи 10.8 КоАП.

Ранее в Россельхознадзоре Оренбургской области сообщили, что за первые девять месяцев 2017 года был пресечен ввоз более 2 тыс. тонн опасной продукции.

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