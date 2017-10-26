Число жертв в автомобильной аварии в Харькове увеличилось до шести

Харьков, Украина, , 12:46 — REGNUM Пострадавшая при аварии в Харькове женщина скончалась 26 октября в больнице, сообщает УНН.

Таким образом, количество жертв аварии увеличилось до шести человек.

Напомним, 18 октября в Харькове произошло ДТП, в результате которого погибли шесть человек, еще пятеро были госпитализированы, в том числе беременная женщина. Авария произошла из-за столкновения двух машин — внедорожника Lexus и автомобиля Volkswagen Touareg.

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После столкновения Lexus на огромной скорости выехал на тротуар, буквально сметая прохожих. Водителем внедорожника была девушка 1997 года рождения, которая и стала виновницей аварии. По предварительным данным, во время ДТП девушка участвовала в городских автомобильных гонках. Также следствие обнаружило в крови виновницы аварии наркотики.

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Девушку поместили под стражу, ей грозит наказание — до 10 лет тюрьмы. Вторым участником ДТП стал сотрудник службы безопасности Украины (СБУ), находившийся за рулем Volkswagen Touareg. Он отрицает свою вину в аварии, заявляя, что внедорожник выехал «внезапно, из ниоткуда».

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