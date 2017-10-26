Во Владимире осудили женщину, задушившую своего новорожденного сына

Владимир, , 12:46 — REGNUM Во Владимире вынесли приговор 30-летней местной жительнице, убившей своего новорожденного сына, сообщает 26 октября пресс-служба Следственного управления СК РФ по региону.

Установлено, что женщина, имеющая на иждивении троих малолетних детей, в декабре 2016 года забеременела, не сообщив при этом родным и не встав на медицинский учет. По ее словам, узнав о беременности, она приняла решение родить ребенка, а после оставить его в клинике, отказавшись от родительских прав.

«Однако вечером 16 июля 2017 года в домашних условиях она самостоятельно родила доношенного жизнеспособного мальчика, удушила новорожденного, а затем проследовала на карьер, где захоронила тело сына», — говорится в сообщении.

Позже из-за послеродовых осложнений женщина обратилась в больницу, где врачи определили причину ухудшения ее здоровья, при этом роженица заверила специалистов, что родила ребенка в другом городе и оставила его в больнице. После опровержения информации, женщина призналась и раскаялась в содеянном.

«Женщина пояснила, что находилась в трудном психологическом состоянии и страхе, скрывала беременность из-за проблем в семье, вызванным сложным материальным положением, нервозными нестабильными отношениями с мужем на фоне бытовой неустроенности», — добавили в СК.

В итоге суд приговорил ее к ограничению свободы на три года, сейчас женщина должна находиться по месту жительства с 22 часов до шести утра, не выезжать за пределы города, а также отмечаться у уполномоченных органах и соблюдать другие ограничения.

Напомним, в сентябре в Забайкальском крае осудили женщину, задушившую своего трехмесячного ребенка. Судебно-медицинская экспертиза установила, что женщина на момент совершения преступления находилась в невменяемом состоянии.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2016 году депутат Госдумы Ольга Епифанцева предложила организовать курсы для медработников, которые помогли бы оказать помощь матерям новорожденных. По ее мнению, необходимо организовывать курсы психологической реабилитации для женщин, страдающих послеродовой депрессией.

По словам многих экспертов, основной причиной депрессий у матерей являются сложные жизненные обстоятельства. В таких случаях, считают специалисты, необходима эффективная поддержка матерей со стороны государства, в особенности для матерей-одиночек.

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